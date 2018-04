Deel dit artikel:











Adne Koster verrast in Ronde van Vlaanderen voor junioren Links:Adne Koster, de nummer 2 in de Ronde van Vlaanderen voor junioren (foto: Joeri De Coninck)

WIELRENNEN – Adne Koster uit Roden is vandaag als tweede gefinisht in de Ronde van Vlaanderen voor junioren. De regerend Nederlands kampioen hoefde alleen de Noor Daniël Arnes voor zich te dulden.

Geschreven door Karin Mulder

De 17-jarige Koster, van de Belgische Soemens-Boom-ploeg, verraste ook zichzelf. Want het parcours was nat en glad en daardoor had hij een stuk minder vertrouwen in een goede afloop.



Gladde kasseien

“Ik heb niet zoveel met gladde kasseien. Dus ik heb het eerste deel van de koers achterin het peloton gezeten. De Noor is alleen weggereden en pakte een voorsprong van twee minuten en dertig seconde. Achter hem reden nog een Deen en een Belg en daar ben ik dertig kilometer voor de finish naartoe gereden. De Deen kon het tempo niet meer volgen. Hij zakte terug in het peloton. En de Belg Vincent van Hemelen hing alleen maar in m'n wiel. Hij werd dus derde. Ik heb het gat met de winnaar nog verkleint tot een dikke minuut”, laat Koster na afloop weten.



De koers voor de junioren ging over 133 kilometer. De Ronde van Vlaanderen voor vrouwen werd gewonnen door Anna van der Breggen.