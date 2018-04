Deel dit artikel:











Roden verpest feestje van GOMOS Roden te sterk voor GOMOS (foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - GOMOS had vanmiddag aan een punt genoeg om de eerste periodetitel binnen te slepen. Buurman Roden verpeste echter het feestje door met 2-0 te winnen. Stadspark werd de lachende derde en won de periode.

Geschreven door René Posthuma

Roden begon gedreven aan de wedstrijd en kwam na twintig minuten verdiend op voorsprong. Slordig verdedigen werd door door Enrico Wardenier afgestraft. De aanvaller, die de hele week door griep geveld was, bleef kalm en schoot de 1-0 beheerst binnen.



Slordig

GOMOS werd alleen gevaarlijk uit standaardsituaties, maar voetballend kreeg de ploeg uit Norg geen kansen en was het in de opbouw erg slordig.



Tien minuten na rust leek de wedstrijd te kantelen. GOMOS kreeg een strafschop en Roden zag aanvoerder Guido Bos met een tweede gele kaart de kleedkamer opzoeken. De strafschop van Ronald Sloots werd door doelman Klaas Kleiker gekeerd.



Tweede treffer

GOMOS mocht aanvallen van Roden, maar de kansen bleven schaars. Roden gokte op de counter en, nadat Ivo Drenth de bal op de paal kopte, besliste Wardenier, met zijn tweede van de middag, de wedstrijd. Stadspark won de eerste periode op doelsaldo van de ploeg uit Norg.