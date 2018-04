Deel dit artikel:











Weer of geen weer, de familie Nanninga wandelt al 75 jaar met Pasen De Nanninga's aan de wandel (foto: Tiffany Frasa/RTV Drenthe) De wandelaars van de familie Nanninga (foto: Tiffany Frasa/RTV Drenthe)

DIEVER - Het is dit jaar het 75e jaar dat de familie Nanninga een wandeling maakt met Pasen. Op eerste Paasdag vertrokken ze vanuit Diever. De familie komt traditiegetrouw jaarlijks bij elkaar.

Geschreven door Tiffany Frasa

"We vertrekken met een groep van ongeveer dertig familieleden", vertelt Annemarie Nanninga, die op 4-jarige leeftijd al een wandelingetje meedeed. "Daar zitten ook mensen bij die aangetrouwd zijn. Dat worden er natuurlijk steeds meer."



80 jaar verschil

De 9-jarige Pien huppelt met de hond aan de lijn voorop. "Ik vind het heel leuk om mee te lopen", lacht ze. "Ik ben nu nog niet moe, maar ik denk dat dat zo meteen wel komt." De familie gooit voor de kinderen af en toe paaseitjes in de lucht om de paasstemming erin te houden.



Karel Nanninga is de 90 jaar al gepasseerd en loopt al 72 of 73 jaar mee, hij weet het zelf ook niet meer precies. "We gingen ieder jaar wandelen, weer of geen weer", glundert de bejaarde Nanninga. "We zijn weleens kletsnat thuis gekomen."



Familie zien

Voor Annemarie is het belangrijkste aan het lopen dat ze haar familie weer ziet. "Veel mensen zien hun familie maar eens per paar jaar, op bruiloften of begrafenissen. Wij zien elkaar ieder jaar met Pasen en daarnaast ook nog."