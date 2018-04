Deel dit artikel:











Belangrijke overwinningen voor Hoogeveen en Rolder Boys Uitslagen 1e klasse F (Foto: RTV Drenthe archief)

VOETBAL - In de 1e klasse F blijft Hoogeveen in de race voor het kampioenschap door GAVC met 7-3 te verslaan, terwijl Rolder Boys in de strijd tegen degradatie concurrent LAC Frisia 1883 met 3-1 klop gaf.

Hoogeveen-GAVC 7-3

Halverwege de wedstrijd keek Hoogeveen nog tegen een 1-2 achterstand aan. De Hoogeveners waren sterker, maar misten teveel kansen. In de tweede helft benutte de ploeg van trainer Nico Haak de kansen wel en nam het een 3-2 voorsprong. De Friezen kwamen nog wel op 3-3, maar daarna liep Hoogeveen uit naar 7-3. Marco Hartman scoorde vier keer voor de thuisploeg. Door de overwinning behoudt Hoogeveen de minste verliespunten in de 1e klasse F.



LAC Frisia 1883-Rolder Boys 1-3

In de eerste helft wisten beide ploegen het net nog niet te vinden. De thuisploeg nam in de 50ste minuut een 1-0 voorsprong. De ploeg van trainer Jan Korte bleef in een beter resultaat geloven en kwam al na drie minuten weer langszij. Mark den Hartog maakte de gelijkmaker. In de laatste twintig minuten wist Rolder Boys nog twee keer te scoren en heeft de ploeg weer zicht op rechtstreeks lijfsbehoud. De achterstand op een veilige tiende plaats bedraagt nog maar één punt.



FC Assen-Noordster 0-3

De degradatiezorgen voor FC Assen zijn verder toegenomen. Tegen Noordster bleef het lang 0-0, maar in de laatste twintig minuten scoorden de gasten drie keer. Rick Lange maakte er twee voor de Groningers. Door de nederlaag blijft FC Assen hekkensluiter, maar bedraagt de achterstand op een p/d plaats slechts één punt.



SVBO-GRC Groningen 4-2

SVBO houdt de goede vorm van de laatste weken vast. Zondagmiddag werd GRC in eigen huis met 4-2 verslagen. Door de overwinning klimt de ploeg van trainer Rolf Veneboer naar de vijfde plaats op de ranglijst.



WVV-Emmen 1-0

Emmen verloor in Winschoten van WVV met minimale cijfers. De enige treffer van de wedstrijd werd twintig minuten voor tijd door Marcel Smit gescoord.



