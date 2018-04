Hoogeveens bowlingstalent Brommer pakt brons op EK

BOWLEN - De 17-jarige Bianca Brommer uit Hoogeveen is derde geworden op de Europese jeugdkampioenschappen bowlen in het Deense Aalborg.

Voor de Nederlandse selectie was het de derde medaille van het weekend, nadat eerder de meisjes op het onderdeel Double Event zilver wonnen en de jongens bij het onderdeel Team Event brons.Brommer stond met de 24 beste jongens en de 24 beste meisjes in het afsluitende Masters Event. Daarin namen ze het individueel tegen elkaar op. Brommer bereikte de halve finale.Daarin kwam ze uit tegen Mika Guldbäk uit gastland Denemarken. De Hoogeveense wist de eerste game nog te winnen, maar moest in de best-of-3 uiteindelijk toch haar meerdere erkennen in de uiteindelijke winnares van het Masters Event. Brommer moest daarom genoegen nemen met brons.Team NL Bowling komt morgen terug naar Nederland. Bij Bowling Veenpoort in Veendam worden de medaillewinnaars vanaf 17.30 uur officieel gehuldigd.