Deel dit artikel:











Theatergezelschap zet rechtbank Assen op zijn kop Theater in de grote zaal van van de rechtbank (foto: Jeroen Willems/RTV Drenthe) In de voorstelling wordt ons rechtssysteem tegenover het Amerikaanse gezet (foto: Jeroen Willems/RTV Drenthe)

ASSEN - De rechtbank in Assen is vanaf komende vrijdagavond het decor voor een explosief toneelstuk van Brandstof, de theatervooropleiding van Garage TDI uit Assen.

Geschreven door Jeroen Willems

De voorstelling Justice heeft als uitgangspunt de filmklassieker ‘De Twaalf Gezworenen’. De voorstelling zet ons rechtssysteem tegenover het Amerikaanse rechtssysteem. Ben je schuldig als je schuld bewezen is? Of ben je schuldig wanneer je de onschuld niet bewijzen kan?



Rechtertje spelen

Twaalf jongeren verschansen zich stiekem in het Assense Gerechtsgebouw. Een onschuldig spelletje 'rechtertje spelen' loopt uit op een grimmige confrontatie waarbij de scheidslijn tussen schuld en onschuld, goed en kwaad vervaagt.



De 18-jarige Auke Huizinga uit Balinge speelt de rol van Sam, die door zijn klasgenootjes wordt gepest. Gedurende het stuk belandt hij als president Donald Trump van Amerika in het beklaagdenbankje en wordt hij aangeklaagd door een van de jongeren. "Het is een hele leuke rol om te spelen. Het ene moment ben ik heel stil en het andere moment juist heel luidruchtig", aldus Huizinga.



Magisch

De voorstelling is een samenwerking met Het Cultureel Hart Assen in het kader van de expositie The American Dream. Drie kwartier voor aanvang van de voorstelling is er een inleiding over het Nederlandse rechtssysteem en de totstandkoming van de voorstelling. De inleiding wordt gegeven door een rechter en een theatermaker van Garage TDI in de kleine zittingszaal



Celine Hoex is de regisseur van het stuk. Ze vindt het heel leuk om een keer te spelen in een rechtbank. "Dat is wel magisch. Je voelt dat dit een plek is waar je normaal niet bent voor iets anders dan een rechtszaak. Dat heeft iets spannends, iets onbekends."



Puinhoop

De acteurs houden zich niet in de tijdens de voorstelling. Ze dansen schaars gekleed op luide muziek door de rechtszaal. Ook klimmen ze op de tafels en schreeuwen door de zaal. "We maken er een behoorlijke puinhoop van, dat is wel grappig", zegt Auke Huizinga. "We hebben gehoord dat het mag, maar ik ben wel benieuwd wat ze er hier van vinden", zegt regisseur Céline Hoex.



De voorstelling maakt deel uit van een tweeluik. Begin mei speelt een andere groep van Garage TDI het stuk 'Do you remember?' in het gevangenismuseum in Veenhuizen. De voorstellingen van ‘Justice’ in de rechtbank in Assen zijn op 6,7 en 8 april.