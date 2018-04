Veertien verdachten Asser graafmachinebende voor de rechter

ASSEN - 'Oplichting is een levenswijze geworden voor Franz I.' Die conclusie trok een reclasseringsmedewerker die de Assenaar na zijn arrestatie uitgebreid sprak.

Vandaag en morgen moet I. zich samen met twee plaatsgenoten verantwoorden voor de rechtbank in Assen. De 53-jarige I. wordt samen met de 30-jarige Michel I. en Maik V. (37) gezien als hoofdverdachte van de zogeheten graafmachinebende.Behalve meer dan tien gevallen van oplichting via Marktplaats worden ze verdacht van het leidinggeven aan een criminele organisatie tussen augustus 2014 en maart 2015. In totaal staan dertien mannen en één vrouw terecht op verdenking van betrokkenheid bij de bende.De groep bood dure graafmachines, trekkers en heftrucks aan op de verkoopwebsite. Geïnteresseerden uit heel Nederland betaalden duizenden euro's, maar kregen niks geleverd. 78 gedupeerden meldden zich bij de politie. Het totale bedrag waarvoor de bende slachtoffers heeft opgelicht, is volgens het Openbaar Ministerie (OM) 350.000 euro.Begin maart 2015 rolde de politie de bende op en werden invallen gedaan op onder meer een woonwagenkamp in Assen, waar enkele verdachten wonen. Er werd beslag gelegd op auto's en huizen.De hoofdverdachten zaten tot augustus dat jaar in voorarrest. Nadat ze in afwachting van de rechtszaak werden vrijgelaten, ontdekte het OM dat Franz en Michel I. opnieuw bezig waren met oplichtingspraktijken. In mei 2016 werden ze voor de tweede keer opgepakt en vastgezet.In totaal bestond de criminele organisatie uit tien mannen, denkt het OM. Donderdag en volgende week dinsdag verschijnen de andere zeven voor de rechtbank in Assen. De overige vier verdachten moeten zich volgende week dinsdag verantwoorden bij de politierechter. Zij hadden een kleiner aandeel in de zaak.Hoofdverdachten Franz en Michel I. zijn inmiddels alweer ruim een jaar onder voorwaarden vrij . Vorig jaar juni zou de rechtbank de strafzaak tegen de graafmachinebende al behandelen, maar dat werd uitgesteld omdat een van de rechters op de ochtend van de eerste zittingsdag onwel werd.