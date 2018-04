Deel dit artikel:











Eerst veel rook, maar dan toch genieten van het paasvuur Paasvuur in Deurze (foto: Persbureau Meter) Burgemeester Piet van Dijk steekt het paasvuur in Gieten aan (foto: Van Oost Media) Paasvuur Gieten vanuit de lucht (foto: Van Oost Media) Basisschoolleerlingen helpen met het aansteken van de bult in Zeijen (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems) Het aansteken van de bult in Zeijen kost even wat moeite (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems) De bladblazer helpt een handje in Zeijen (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems) Ook in Taarlo eerst veel rook (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems) Dan toch vuur in Taarlo (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems) Paasvuur in De Wijk (foto: Persbureau Meter)

ZEIJEN/TAARLO - Het was niet gemakkelijk vanavond in Zeijen om de paasbult te veranderen in een sfeervol paasvuur.





Leerlingen van OBS De Zeijer Hoogte kregen gelukkig wat hulp bij het aansteken van het grote vuur. Uiteindelijk lukte het dan toch: het van oudsher bekende vreugdevuur brandde.



Rooksignalen

Ook in Taarlo en Rolde werden eerst de nodige rooksignalen geproduceerd voor de wat bescheidener bult dan die van Zeijen vlam vatte.



Hetzelfde gebeurde in vele andere Drentse dorpen. Uiteindelijk liepen, net als andere jaren, weer halve dorpen uit om te genieten van het sfeervolle vuur.



In de Emmer wijk Angelslo werden een illegaal paasvuur ontdekt aan de Avekingecamp en de Fokkingeslag. De brandweer heeft die geblust, meldt wijkagent Gerwin Prins op Twitter.



Nog meer paasvuren

Niet alle paasvuren werden vandaag aangestoken. Ook morgenavond kunt u in verschillende plaatsen naar een paasvuur. Kijk voor een overzicht op onze



