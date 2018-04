Deel dit artikel:











FC Emmen op zoek naar het goede gevoel in Maastricht FC Emmen trapt om 14.30 uur af tegen MVV in De Geusselt (foto: archief RTV Drenthe)

VOETBAL - Drie dagen na het onthutsend zwakke optreden tegen FC Dordrecht krijgt FC Emmen alweer de kans op eerherstel. Dat moet dan gebeuren in Maastricht, tegen MVV. Uitgerekend tegen een ploeg waar Emmen het, in uitduels dan, traditioneel lastig heeft.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Van de laatste tien confrontaties in Maastricht won de Drentse club er slechts één.



Onduidelijk

Met welke elf spelers trainer Dick Lukkien zal starten tegen de nummer tien van de Jupiler League is nog onduidelijk. De nummer zes in de stand kampt sinds een week met vier extra blessuregevallen: Stef Gronsveld, Mario Bilate, Norair Mamedov en Anco Jansen, al gaf die laatste aan dat hij vandaag wel weer fit genoeg zou zijn om te kunnen starten. Bovendien keert ook Glenn Bijl, na zijn schorsing, weer terug in de wedstrijdselectie.



MVV

Ook de opstelling van MVV is nog niet bekend. Wel duidelijk is dat aanvoerder Ricardo Ippel en middenvelder Nys ontbreken. Ippel kampt met een knieblessure (zijn seizoen is voorbij) en Nys kreeg vrijdag tegen FC Den Bosch (2-1 verlies) twee gele kaarten en is dus geschorst.



Belangen

De wedstrijd in Maastricht is voor beide ploegen een belangrijke in de beslissende fase van de competitie. FC Emmen wil dolgraag de eerste ronde van de play-offs overslaan en zag afgelopen vrijdag de marge daarop verkleind worden tot vijf punten. Zoals het nu lijkt spelen NEC, Telstar, FC Emmen en De Graafschap de halve finale en komen FC Dordrecht, FC Den Bosch, MVV en FC Oss in de eerste ronde in actie. MVV heeft 43 punten, maar de marge ten opzichte van SC Cambuur, FC Volendam en Almere City is slechts drie punten.



Live op Radio Drenthe

MVV - FC Emmen begint vanmiddag om 14.30 uur en is live te volgen op Radio Drenthe (de uitzending begint om 14.00 uur) en via de liveblog.