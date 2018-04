Liveblog: MVV - FC Emmen

VOETBAL - Speelronde 33 vandaag in de Jupiler League, met interessante duels in de strijd om de titel. Fortuna Sittard, sinds vrijdag de koploper, ontvangt Helmond Sport terwijl NEC op eigen veld speelt tegen het verrassend sterke Telstar. FC Emmen gaat op bezoek bij MVV.

Een zege is, zeker na de sof van afgelopen vrijdag tegen FC Dordrecht (1-3) zeer welkom voor de mannen van trainer Dick Lukkien. Een nieuwe nederlaag betekent dat Emmen de goede uitgangspositie voor een directe plek in de halve finale van de play-offs in vier dagen aardig heeft verspeeld. De marge op de concurrentie bedraagt nu nog vijf punten.MVV, de nummer 10 in de Jupiler League, moet alle zeilen bijzetten om de eerste ronde van de play-offs te halen. Op dit moment staan de Limburgers er nog goed voor, maar het verschil met Cambuur, Almere City en FC Volendam (de ploegen die er zoals het nu lijkt net buiten vallen) is slechts drie punten.MVV - FC Emmen is live te volgen op Radio Drenthe of via de liveblog hieronder..