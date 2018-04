Deel dit artikel:











Drukke aprilmaand vv Gieterveen: Leven als een prof De selectie van Gieterveen na de titel in 2016

VOETBAL - In zeven maanden tijd speelde vv Gieterveen slechts tien competitieduels. Vanwege de lange winter werden veel duels van de zondagvierdeklasser afgelast, waardoor het elftal van trainer Jordi Nijgh in de komende twee maanden nog veertien duels moet spelen.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Vooral de aprilmaand wordt een pittige voor de groenhemden. Gisteren werd al de eerste wedstrijd gespeeld en over 27 dagen staat het negende duel van deze maand gepland, oftewel één wedstrijd in drie dagen: leven als een prof in de 4e klasse C.



HOC, Twedo, SCN en CEC

Ook HOC (zondag 4D) moet nog veertien keer aan de bak, maar heeft inmiddels wel al twaalf duels gespeeld. Twedo, SCN en CEC moeten nog dertien wedstrijden spelen.



Negen wedstrijden

Overigens is Gieterveen in district Noord niet de koploper wat betreft het minst aantal gespeelde wedstrijden tot nu toe. Yde de Punt, VWC uit Munnekeburen en Meeden kwamen tot dusver slechts negen keer in actie wat gelijk staat aan 1,3 wedstrijd per maand. Toch hoeven deze drie clubs nog 'maar' dertien keer in actie te komen.