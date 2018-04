Deel dit artikel:











Twee gewonden bij ongeluk in Ubbena Beide auto's kwamen in botsing met elkaar (foto: Persbureau Meter) De auto's moesten worden weggesleept (foto: Persbureau Meter)

UBBENA - Een man en een kind zijn vanmiddag in Ubbena gewond geraakt nadat ze in botsing kwamen met een andere auto.

Het ongeluk gebeurde op de kruising Taarloseweg met de Oudemolenseweg. Beide auto's raakten beschadigd en moesten worden afgesleept. De weg was daardoor enige tijd afgesloten. De man en het kind zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



Over de oorzaak van het ongeluk is niets bekend.