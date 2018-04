Deel dit artikel:











FC Emmen maakt misstap goed in Maastricht FC Emmen deed goede zaken in Maastricht

VOETBAL - FC Emmen deed uistekende zaken voor een rechtstreekse plek in de halve finale van de play-offs door in Maastricht met 1-0 te winnen van MVV. Cas Peters werd de matchwinner.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Door de zege is de marge met de eerste concurrent voor een plek in de halve eindstrijd van de nacompetitie, dat is FC Dordrecht, weer 8 punten.



Die marge was er voor het Paasweekend ook, maar de Drentse club bewees zichzelf een slechte dienst door vrijdag met 3-1 te verliezen van FC Dordrecht.



Cas Peters

FC Emmen speelde een moeizame wedstrijd in Maastricht. MVV begon stormachtig, kreeg twee grote kansen op de 1-0, maar de goal viel aan de andere kant. Cas Peters rondde een schitterende aanval af. Een geweldige lange pass van Jeroen Veldmate werd prachtig gecontroleerd door Alexander Bannink en vervolgens schoot Peters onberispelijk binnen. Het was voor de aanvaller zijn 14e treffer van dit seizoen.



Geen afmakers

In de tweede helft ging MVV hartstochtelijk op jacht naar de gelijkmaker en wederom kwamen er kansen. Maar de Limburgse club was totaal niet effectief en de twee keren dat MVV wel tussen de palen mikte redde Dennis Telgenkamp.



Counter

In de counter had Emmen het duel daarna kunnen en misschien ook wel moeten beslissen, maar de goed spelende Cas Peters zag twee prima inzetten (een kopbal en een schot) gekeerd worden.



Hoofdblessures

De slotfase was nog even heftig, met twee fikse (hoofd)blessures aan Emmen-zijde, voor Peters en Gersom Klok én een corner voor MVV in de slotseconde. Die corner werd neutraal gemaakt door invaller Josimar Lima, waarna iedereen zich kon ontfermen over de twee gewonde spelers.



