ACV al na drie kwartier in de hoek gezet

ACV in actie tegen Jong FC Groningen (Foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

VOETBAL - Na de eerste helft keken de spelers van ACV eens op het scorebord: nul tegen drie. Jong FC Groningen had de Drentse club uit de derde divisie na drie kwartier in de hoek: 1-3.

Na het teleurstellende resultaat tegen DOVO (2-1 verlies) verscheen ACV op Paasmaandag opnieuw aan de start. Met Jong FC Groningen kwam de nummer vijf uit de derde divisie op bezoek. Met spelers als Reis, Begois en Larsen binnen de lijnen zetten de gasten snel de toon.Na een half uur verdubbelde David Browne de score. Daarvoor strafte de vlugge Antuna Romero, een huurling van Machester City, een inschattingsfout van ACV-doelman Woering af. Nog voor rust deelde Jong FC Groningen de genadeklap uit aan de formatie van Fred de Boer.Vijf minuten voor de pauze schoot Breij de 0-3 binnen. Terwijl het zachtjes begon te regenen zochten de Assenaren - die konden rekenen op een hoop publiek - met de staart tussen de benen de kleedkamer op.In het tweede bedrijf schakelde Jong FC Groningen een tandje terug en kon ACV in het duel komen. Aanvallers Jasper en Eleveld waren dicht bij de eretreffer. Uiteindelijk zette invaller Yonah van der Werf de thuisploeg in blessuretijd op het scorebord.Door de verrassende zege van Spijkenisse ziet ACV een concurrent uit de degradatiezone klimmen. Met twintig punten staan de Assenaren op de gevaarlijke een na laatste plaats in de derde divisie.