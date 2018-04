Deel dit artikel:











Hoogste paasbult staat in Erica (negen meter hoog) De paasbult in Erm kreeg de tweede prijs voor mooiste paasbult (Foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe)

ERM - Het ene paasvuur is het andere niet. Want wie heeft de hoogste paasbult? En ook: wie heeft de mooiste?

In de omgeving van Emmen liep dit weekend een vierkoppige jury rond van 't Aol Volk. Zij keurden alle paasbulten.



"De verhouding moet goed zijn: hij moet hoger zijn dan hij breed is," zegt jurylid Jans Rabbers. In zijn linkerhand houdt hij een lijst vast van punten waar een mooie paasbult allemaal aan moet voldoen. "De bult moet goed opgebouwd zijn, coniferen mogen bijvoorbeeld niet aan de buitenkant zichtbaar zijn. En de attributen moeten aanwezig zijn, he. De meiboom moet er bovenop en de teerton moet boven de paasbult uit komen."



De groep in Erm verzamelt al vanaf november takken. Zij winnen uiteindelijk de tweede prijs. De mooiste bult staat in Dalen, in buurtschap de Mars. Omdat zij al voor de derde keer op rij de mooiste paasbult hebben, mogen ze deze trofee houden.



De hoogste paasbult staat in Erica, in de Ensingwijk. De paasbult is negen meter hoog. Dat is zo'n anderhalve meter lager dan de hoogste paasbult van vorig jaar.