Deel dit artikel:











Deze bezoekster keek afgelopen maand élke dag bij de olifanten Janny Huizinga is als een moeder zo trots op het pasgeboren olifantje (Foto: RTV Drenthe) Het pasgeboren olifantje Mauk (Foto: Wildlands)

EMMEN - Als een trotse moeder kijkt ze naar het olifantje. Elke dag kwam Janny Huizinga afgelopen maand naar Wildlands om te kijken of hij al geboren was of niet. Vandaag was het zo ver.

Geschreven door Marjolein Knol

Ze voelde het al aan, vannacht. "Ja, nou slaap ik al drie weken heel slecht", zegt Huizinga. Ze staat naast het houten hek met haar blik onafgebroken op de olifanten gericht. "Steeds werd ik de afgelopen weken rond half vier wakker. Ik dacht dan: ik moet naar Wildlands." Daarna vatte Huizinga niet meer de slaap. Steeds dacht ze: misschien wordt het olifantje nu wel geboren.



Maar vannacht was ze extra onrustig. En ja hoor. Vanmorgen ging de telefoon. "Een vriendin van me vertelde het nieuws. Ik huilde en gilde zo hard dat m'n zoon ervan wakker werd."



Met rode ogen stapte ze de bus in naar Wildlands. "De buschauffeur zag het gelijk: er is iets! Ik ging de afgelopen tijd steeds met de bus naar Wildlands. Het olifantje is geboren, of niet! Zei de chauffeur vandaag."



Bijna honderd kilo zwaar is Mauk, het pasgeboren olifantenstiertje. Rond half één vannacht is hij geboren. Zijn moeder en hij maken het goed.



De afgelopen weken wist Huizinga bijna evenveel te vertellen over de toen nog drachtige moeder en het ongeboren olifantje als de verzorgers. "De mensen herkennen me hier al en spreken me aan", zegt Huizinga niet zonder trots. Ook straks is ze zeker nog vijf uur te vinden in Jungola. Met de blik onafgebroken op de olifanten gericht. Want wat kan de kleine Mauk al goed lopen.