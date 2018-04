Uitslagen en stand in de Jupiler League

VOETBAL - Fortuna Sittard blijft na speelronde 33 koploper in de Jupiler League. De Limburgers wonnen op eigen veld met 3-0 van Helmond Sport en houden concurrent NEC op één punt. De Nijmegenaren hadden weinig moeite met Telstar, getuige de 3-0 zege.

FC Emmen maakt misstap goed in Maastricht

FC Emmen deed uitstekende zaken in de strijd om een rechtstreekse plek in de halve finale van de play-offs. De formatie van Dick Lukkien won met 1-0 bij MVV en door de nederlagen van FC Dordrecht en FC Den Bosch is de marge gegroeid naar 8 punten.Hieronder alle uitslagen in de Jupiler League:FC Dordrecht - Jong Ajax 2-3MVV Maastricht - FC Emmen 0-1NEC - Telstar 3-0RKC Waalwijk - Almere City FC 0-4FC Volendam - Jong AZ 4-1Fortuna Sittard - Helmond Sport 3-0SC Cambuur - FC Eindhoven 3-2De Graafschap - FC Den Bosch 2-1Jong FC Utrecht - Go Ahead Eagles 1-0Jong PSV - FC Oss 5-1De stand in de Jupiler League1. Fortuna Sittard 33-652. NEC 33-643. Jong Ajax 33-644. Jong PSV 33-575. FC Emmen 33-546. Telstar 33-547. De Graafschap 33-528. FC Dordrecht 33-469. FC Den Bosch 33-4410. MVV 33-4311. FC Volendam 33-4312. Cambuur 33-4313. Almere City FC 33-4314. FC Oss 33-4115. Jong AZ 33-3916. Go Ahead Eagles 33-3717. FC Eindhoven 33-3718. Helmond Sport 33-3519. RKC 33-2920. Jong FC Utrecht 33-23