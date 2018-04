Deel dit artikel:











Uitslagen amateurvoetbal (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Een aantal zaterdagteams had een dubbel programma dit weekend, want ook vandaag stonden er wedstrijden op het programma. Hieronder de uitslagen van duels in klasses met Drentse clubs.

Derde divisie

Capelle - Spakenburg 1-2

Jong FC Twente - Harkemase Boys 0-1

Spijkenisse - ONS Sneek 3-0

ACV - Jong FC Groningen 1-3

Magreb '90 - DVS '33 1-7



Hoofdklasse B

NSC - DFS Opheusden 2-4



Derde klasse D

SCN - Hollandscheveld 0-2



Vierde klasse C

ASC - Veenhuizen 0-2



Vierde klasse E

CSVC - FC Zuidlaren 3-2



Vijfde klasse E

NKVV - VVAK 1-2

Erica’86 - Nieuw Balinge 0-3



Twedo

In het zondagvoetbal stond er vandaag 1 duel op het programma: EMMS - Twedo (3e klasse C) eindigde in 1-1