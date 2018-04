SCN dieper in moeras na verlies tegen Hollandscheveld

VOETBAL - Het verblijf van SCN in de derde klasse lijkt tot slechts één seizoen te worden beperkt. De club uit Nieuwlande bleef ook in het Drentse onderonsje met Hollandscheveld aan de verkeerde kant van de score: 0-2.

Door de elfde nederlaag in veertien wedstrijden is SCN nog steeds de afgetekende hekkensluiter in zaterdag 3D. De ploeg van trainer Roel Smand verzamelde slechts vijf punten en heeft een wonder nodig om zich in de resterende weken van het seizoen alsnog veilig te spelen.Na een doelpuntloze eerste helft kwam Hollandscheveld na de pauze via Robin Bijl op voorsprong. SCN kreeg daarna enkele kansen op de gelijkmaker, maar de 1-1 bleef achterwege. In de slotfase gooide Jeroen Everts het duel op slot door de 0-2 te scoren. Hollandscheveld stijgt door de overwinning naar de zevende plek van de ranglijst.SCN dwong vorig jaar via de nacompetitie promotie af. In het beslissende tweeluik werd CSVC uit Coevorden verslagen.