Dick Lukkien na zege FC Emmen: Pasen staat toch ook voor wederopstanding

VOETBAL - Dick Lukkien was na afloop van het duel in Maastricht natuurlijk een tevreden coach. Door de driepunter deed zijn ploeg uitstekende zaken voor een directe plek in de halve finale van de play-offs. Bovendien toonden de mannen van Lukkien met succes eerherstel na de wanprestatie van afgelopen vrijdag.

FC Emmen maakt misstap goed in Maastricht

"Pasen staat voor wederopstanding", begon Lukkien zijn relaas over het duel in Maastricht. "En dat slaat echt op ons weekend. We hebben vrijdag een flinke tik gehad en waren ook echt even K.O., maar vandaag hebben we onze ruggen gerecht en hebben we, zonder goed te voetballen, drie punten gepakt dankzij een enorme vechtlust."Lukkien was verder uitermate te spreken over de invallers. "Henk Bos ontlastte zijn medespelers door altijd slim aanspeelbaar te zijn, Michael Chacon vocht voor iedere meter en deed het ook aanvallend prima en ik vind het prachtig voor Josimar Lima, die ons bij de allerlaatste corner redt. Hij traint geweldig, krijgt niet de voorkeur in de basis, maar staat er wanneer het moet."