D66 Aa en Hunze wil niet praten over coalitievorming D66 wil niet met CGB om tafel om te praten over coalitievorming (foto: archief RTV Drenthe)

GIETEN - D66 in de gemeente Aa en Hunze gaat niet in op een uitnodiging van grootste partij Combinatie Gemeentebelangen (CGB) om te praten over coalitievorming.

Volgens Arie Fonk van D66 heeft zo'n gesprek een ritueel karakter, omdat de standpunten van beide partijen te ver uit elkaar liggen. Bovendien zou CGB al hebben uitgesproken een coalitie te willen met GroenLinks en de VVD.



Henk Heijerman van CGB vindt het jammer dat D66 niet in gesprek wil met zijn partij. "Maar ik respecteer het. Wij hebben gezegd: wij zijn de winnaar en net als de voorgaande keren nodigen wij alle partijen in de raad uit om te komen praten."



Combinatie Gemeentebelangen was de grote winnaar van de verkiezingen met meer dan 42 procent van de stemmen. CGB haalde in de raadsverkiezingen 10 van de 21 zetels.