Deel dit artikel:











Auto en caravan belanden in greppel naast N381 bij Witteveen De auto en caravan in de greppel (foto: Van Oost media) De vernielde caravan (foto: Persbureau Meter)

WITTEVEEN - Op de N381 bij Witteveen is vanavond een auto met caravan van de weg geraakt.

De bestuurder verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en belandde in de berm. De auto en de caravan eindigden op hun kant in een greppel.



Het zou gaan om een caravan van Circus Renz die onderweg was van Coevorden naar Oosterwolde in Friesland. Niemand raakte gewond.