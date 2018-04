​Eindeloze reeks namen van Holocaustslachtoffers op reis door het land

HOOGHALEN - De tentoonstelling van kunstenaar Bart Domburg over de 102.000 namen, die sinds januari te zien is bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork, wordt opgerold. De grote vellen papier met daarop namen van de Joodse en Sinti-slachtoffers van de Holocaust gaan het land door.

Het gaat in totaal om 29 vellen papier van 1 meter bij 2 meter 60. José Martin is eindredacteur van het bijbehorende monumentale boek De 102.000 namen. Zij doet nog altijd onderzoek naar de namen. "Het zijn allemaal mensen die vanuit Nederland zijn gedeporteerd en nooit meer zijn teruggekomen. Ik heb de basis geleverd. Samen met een aantal vrijwilligers en collega's doen we onderzoek naar al deze namen."Martin heeft de afgelopen jaren alles gecontroleerd. De voornamen, achternamen, geboortedata en sterfdata. Op een gegeven moment is er een deadline gesteld en is het boek naar de drukker gestuurd. Eind januari werd het boek gepresenteerd, maar Martin gaat nog steeds door met het herstellen van fouten in het boek.Ze denkt dat 97 procent van het boek klopt en hoopt dat op te schroeven naar 99 procent. "Die fouten die we nog opsporen gaan we ook beschikbaar stellen. We maken online een overzicht en mensen kunnen dat downloaden. Als een sticker kun je dat dan over de foutieve naam plakken. En ik vind steeds nieuwe dingen, omdat steeds meer archieven opengaan en je het kunt combineren met bestaande bronnen", zegt Martin.De vellen papier met daarop 102.000 namen gaat tot 2020 door alle twaalf provincies in het land. "De namen komen immers uit heel Nederland", aldus conservator Guido Abuys van het Herinneringscentrum.Abuys is onder meer belast met het inpakken van de vellen. "We weten hoe we het moeten inpakken, want we hebben het ook uitgepakt. We gaan het efficiënter inpakken. Nu gaan we iets meer vellen papier in een rol doen, daardoor is het iets minder kwetsbaar. De randen van het papier zijn vooral kwetsbaar en uiteindelijk willen we dat ook gaan verstevigen. Maar we moeten nog even nadenken hoe."De vellen papier gaan eerst naar Friesland. "De bedoeling is dat de nieuwe locatie Leeuwarden gaat worden, maar de precieze locatie is nog niet bekend. Dat is spannend. Die vellen papier zijn op een bepaalde manier opgehangen, dus we hebben nog geen idee hoe de nieuwe locatie er uitziet. Het gaat er in ieder geval anders uitzien."Vanaf januari 2020 komen de vellen weer te hangen op de oorspronkelijke plek in het Herinneringscentrum.