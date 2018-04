​Organisatie Muziekweekend Pesse niet blij met noodgedwongen verhuizing

PESSE - Een domper. Jack Reinders van het Muziekweekend Pesse is niet blij met de noodgedwongen verhuizing van het evenement.

"Op de oude locatie hadden we door de jaren heen alle voorzieningen getroffen en dat gooi je nu in een keer weg. Doodzonde."Jarenlang vond het muziekfestival plaats aan de Pesserveldweg naast een terrein van Defensie. Dat mag nu niet meer. "Dat kregen we vorig jaar tijdens het Muziekweekend te horen", vertelt Reinders. "Het werd altijd gedoogd door de gemeente. Defensie had het liever niet, maar de gemeente overrulede dat. Er was nooit iets aan het handje, tot er vorig jaar toevallig een controle van het Defensie-terrein was. Die inspecteur zag die grote feesttent en begon te sputteren en toen was het mis."De organisatie moest op zoek naar een nieuwe feestlocatie en vond die aan de Hendrik Reindersweg 5 in Pesse. "Dat is de locatie waar Siepelrock altijd gehouden wordt. De boerderij van mede-organisator Bernard ten Oever staat daar ook, zijn grond gebruiken we ook. Voor ons is dat een ideale oplossing."Nadeel van de nieuwe, kleinere feestplek is dat er geen ruimte is voor een camping. "De camping liep al terug qua aantal bezoekers. Je moet toch keuzes maken, dus geen camping dit jaar. Je moet toch wat."Het Muziekweekend Pesse is op vrijdag 25 en zaterdag 26 mei.