Stelling: Paasvuren horen bij de paastraditie

ASSEN - Afgelopen weekend gingen in veel plaatsen weer bulten met hout in brand. De paasvuren leverden discussie op tussen voor- en tegenstanders.

Op sociale media uitten sommigen hun onvrede over stankoverlast, terwijl anderen zich juist weer ergerden aan het geklaag. Bij de milieudienst in de regio Rijnmond kwamen bijna 250 klachten binnen en in Emmer-Compascuum werd vroegtijdig een eind gemaakt aan een paasvuur aan de Scholtensdijk.Wat vindt u? Mogen paasvuren wat u betreft wel verdwijnen, of ergert u zich juist aan het geklaag over de paastraditie?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat uw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Vrijdag was onze stelling: Kinderen moeten Drents leren . Ruim 52 procent was het daarmee eens, 48 procent oneens. Er stemden 2.541 mensen.