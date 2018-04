Deel dit artikel:











Europese miljoenen voor Werk in Zicht Werk in Zicht helpt mensen aan een baan (foto: ANP/Robin van Lonkhuijsen)

ASSEN - Het project Werk in Zicht krijgt 7,7 miljoen euro van het Europees Sociaal Fonds. Het geld is bedoeld om werkzoekenden aan een baan te helpen.

Werk in Zicht is een samenwerkingsproject van 24 gemeenten in Drenthe en Groningen, het UWV en sociale werkplaatsen. Het project kreeg eerder al 5,1 miljoen euro voor Europa. Met dat geld zijn 1.600 jongeren, langdurig werkzoekenden en vijftigplussers aan een baan geholpen. Verder zijn 150 mensen gestart met vrijwilligerswerk en 4.500 werkzoekenden begonnen aan een opleiding.



De nieuwe subsidie van Europa geldt voor de komende twee jaar en is volgens bestuursvoorzitter Roeland van der Schaaf van Werk in Zicht hard nodig. "Ondanks dat de economie aantrekt, blijft het voor een grote groep mensen niet vanzelfsprekend om werk te vinden."