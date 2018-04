Rolder Boys en LEO gaan voor 'golden goal' in Onze Club Junior Cup

VOETBAL - Afgelopen weekend streden Rolder Boys en LEO voor de eerste halve finaleplek in de prestigieuze Onze Club Junior Cup. Beide ploegen hadden hun eerste poulewedstrijd met 2-0 gewonnen van SGO.

De uitzending van Onze Club, met de samenvatting van Rolder Boys - LEO

De opdracht was dus duidelijk voor de teams die worden gecoacht door Youri Loen en Emiel Bijlsma (Rolder Boys) en Alexander Bannink (LEO): Winnen.De spanning was voel- en merkbaar. Daar waar beide teams tegen SGO nog een behoorlijk niveau haalden bleek combinatievoetbal in dit duel toch lastig. Het was dan ook niet heel verrassend dat er gescoord werd uit een poging van grote afstand. Rens Wiechers zette Rolder Boys op voorsprong.LEO zocht de aanval, probeerde uit alle hoeken en standen, maar had het vizier niet op scherp. Bovendien verdedigde Rolder Boys het eigen doel uitstekend, met enkele veredelde keepers. Maar uitgerekend op het moment dat Rolder Boys de genadeklap dacht uit te delen sloeg LEO toe via Levi Reintke: 1-1.Bij die 1-1 bleef het, zodat Rolder Boys en LEO op herhaling mogen over een kleine maand. Dan is het heel simpel. De eerste ploeg die scoort plaatst zich voor de halve finale, kortom via een 'golden goal'.Eindstand Poule A:1. Rolder Boys 1-3 (3-1)2. LEO 1-3 (3-1)3. SGO 2-0 (0-4)