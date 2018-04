Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 3 april Namen van Holocaustslachtoffers op reis door het land (foto: RTV Drenthe)

In het nieuws in een minuut van dinsdag 3 april gaat het over paasvuren. En de rook die paasvuren veroorzaken. Is die rook erg of moeten we er niet over zeuren? Verder ook aandacht voor grote vellen papier met 102.000 namen erop. Die gaan heel Nederland door. En het Muziekweekend Pesse wordt vanaf dit jaar gehouden op een andere locatie.