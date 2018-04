Grote zorgen over voortbestaan zeldzaam melkvee

ASSEN - Goed en slecht nieuws voor de zeldzame koeienrassen. Landbouwminister Schouten komt met een reddingsplan voor de vleeskoeien, maar heeft geen oplossing voor het melkvee.

De minister heeft vorige week laten weten de regels aan te willen te passen.Dat betekent dat het zoogvee, de koeien die voor het vlees worden gehouden, vrijstelling krijgt van de fosfaatwetgeving. Daarmee is 70 procent van de zeldzame Nederlandse runderen gered. Maar voor bijvoorbeeld de boerenfamilie Ram uit Roden ontstaat een lastige situatie. Tessa en Wim Ram hebben blaarkoppen en lakenvelders, maar het houden van zeldzaam melkvee is niet meer aantrekkelijk, want daarvoor is nog niets geregeld.De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) is gematigd positief over het voorstel van de minister. "Het is voor 70 procent goed en voor 30 procent slecht nieuws," zegt voorzitter Geert Boink. Hij is bang dat de zeldzame melkkoe op termijn verdwijnt, maar begrijpt wel dat het moeilijker is deze koeien te redden, omdat ze meer fosfaat produceren. Niettemin hoopt hij dat er alsnog een oplossing komt. "Europa moet dit plan nog goedkeuren, wij proberen zo snel mogelijk in gesprek te komen met de minister", aldus Boink.De problemen voor boeren met zeldzame koeienrassen begonnen in 2015, toen het melkquotum werd afgeschaft. Boeren mochten meer melk produceren en schaften meer koeien aan. Daardoor nam de mestproductie en daarmee het fosfaat toe. Om dit tij te keren moesten boeren betalen voor de fosfaat in mest. Doordat bijzondere koeienrassen minder opbrengen, kwamen boeren met dit vee in de knel. Vorig jaar kregen ze van de minister vrijstelling van betaling, maar voor dit jaar was nog niks geregeld.De familie Ram uit Roden moet nu een keuze maken tussen het houden van melkvee of zoogvee. Volgens Tesse Ram is dat nauwelijks een keuze omdat het houden van melkvee te duur is en het zoogvee te weinig oplevert. Dat kan betekenen dat de familie de koeien weg moet doen.