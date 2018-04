'Slachtoffers beroving bij vierspanwedstrijd Exloo hebben niets gemerkt'

EXLOO - Twee paardenverzorgers zijn afgelopen weekend in hun slaap beroofd. Dat gebeurde tijdens een internationale menwedstrijd in Exloo. De organisatie gaat er vanuit dat de slachtoffers zijn bedwelmd.

De slachtoffers overnachtten in een truck bij het Hippisch Centrum Exloo. Bij de overval is geld buitgemaakt. Cindy Timmer zit in de organisatie van de internationale menwedstrijd en kent de gedupeerden. "De portemonnee van de groom (rijknecht, red.) van het Argentijnse team was 's ochtends verdwenen. Hij heeft niets gemerkt. Een andere groom vond z'n portemonnee die aan z'n broek vastzat terug onder de truck. Ook hij heeft niets gemerkt."Volgens Timmer moeten de dieven over hen heen geklommen zijn om bij de portemonnee's te komen. "Ze werden wakker met een rare smaak in de mond en knallende koppijn. Daarom gaan we er van uit dat ze bedwelmd zijn."Beide mannen hebben aangifte gedaan. De truck was volgens Timmer open, want er zijn geen braaksporen gevonden. "Er is aangifte gedaan bij de politie. Wij hebben medewerking verleend aan de politie, zij zijn op het terrein geweest. We hebben camerabeelden bekeken, maar daar is voor zover ik weet niets uitgekomen."De volgende dag heeft de organisatie tijdens de briefing iedereen op de hoogte gebracht van het voorval. "We hebben alleen bewaking bij de stallen en bij de standhouders. Wat kun je doen? Het blijft ook een verantwoordelijkheid van de teams om hun spullen goed op te bergen", aldus Timmer.