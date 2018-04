Renovatie woningen Emmen na jaar vertraging gestart

EMMEN - De renovatie van woningen aan de Emmalaan en Meerveld in Emmen is gestart.

De gevels en begane grondvloeren worden de komende maanden opnieuw geïsoleerd en de daken worden vervangen. Het gaat om zo'n honderd woningen.De renovatie is nodig, omdat een eerdere renovatie in 2012 mislukte. De aanpassingen bleken niet de gewenste energiebesparing op te leveren. Ontevreden bewoners protesteerden vervolgens met spandoeken tegen woningcorporatie Lefier, die daarna bekendmaakte vijf miljoen euro in de verbetering van de woningen te steken.De renovatie zou in januari vorig jaar beginnen, maar liep flinke vertraging op omdat de kosten veel hoger bleken te zijn dan verwacht. Vandaag zijn de werkzaamheden dan toch begonnen.Tijdens het vervangen van de daken moeten bewoners twee weken hun huis uit. Lefier helpt de bewoners bij het vinden van tijdelijk onderdak. De hele klus moet in juli geklaard zijn.