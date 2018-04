Tot zes jaar cel geëist tegen leiders graafmachinebende

ASSEN - Tegen Franz I. (53) uit Assen is zes jaar cel geëist voor acht gevallen van oplichting via Marktplaats en het leiding geven aan een criminele organisatie.

Samen met zijn neef Michel I. (30) en Maik V. (37) uit Assen leidde hij de zogenoemde graafmachinebende, stelt het Openbaar Ministerie (OM). Tegen Michel I. en Maik V. eiste het OM vijf en vier jaar cel.De graafmachinebende bood tussen eind 2014 en maart 2015 graafmachines en andere zware voertuigen aan op Marktplaats voor bedragen tot 10.000 euro. Nadat ze waren opgepakt en in de zomer van 2015 weer vrijgelaten, bleken de oom en zijn neef I. gewoon verder te zijn gegaan met oplichting via Marktplaats.Begin 2016 opereerden ze niet meer vanuit hun huizen in Assen, maar vanaf vakantiehuisjes op de Veluwe. In het voorjaar werden ze opnieuw gearresteerd in een huisje in Scherpenzeel.In totaal deden meer dan zeventig gedupeerden aangifte van oplichting. 1.300 Marktplaatsadvertenties konden aan de bende worden gelinkt. Volgens de officier van justitie was het vanwege de capaciteitsproblemen bij de politie niet te doen om al die aangiftes uit te werken en mee te nemen in de strafzaak.Franz en Michel I. moesten voorkomen voor twaalf gevallen van oplichting. Bij de oudste verdachte zijn acht gevallen te bewijzen, vindt de officier van justitie, bij Michel I. tien gevallen. Toch was de eis voor Franz I. hoger. Dat komt mede omdat hij al sinds 1988 met justitie in aanraking komt voor oplichting. Hij is meerdere keren veroordeeld en heeft in zijn leven in totaal 78 maanden vastgezeten en 470 uren werkstraf verricht, had de voorzitter van de rechtbank berekend.Hij handelde 'doordacht en weloverwogen', aldus de reclassering, die contstateerde dat oplichten een tweede natuur geworden is voor Franz I. Geldgebrek voerde hij aan als reden voor zijn praktijken.Hij bekende het grootste deel van de beschuldigingen. Zijn neefje beriep zich in de rechtszaal op zijn zwijgrecht. Bij de politie heeft hij wel een deel bekend. Maik V. ontkent dat hij er wat mee te maken heeft.Donderdag en volgende week dinsdag volgen nog elf verdachten. Op 17 mei doet de rechtbank uitspraak.