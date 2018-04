Deel dit artikel:











Ken jij deze oorlogsprenten? 'Illegaal verschenen werk' (Foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe) Langs de Beilerstraat zag kunstenares De Zaaijer de werklieden lopen (Foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe) Overal nemen zij met zich mede, hun geloof in gerechtigheid (Foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe) De best verkochte prent van Maria de Zaaijer (Foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe)

ASSEN - Deze oorlogsprenten zijn niet geheim of verloren, maar waren wel vergeten. Ze zijn bijzonder, volgens twee Assenaren.

Geschreven door Marjolein Knol

Jarenlang lagen ze te verstoffen in de kast van Martin Hiemink: prenten die tijdens de Tweede Wereldoorlog gemaakt zijn in Assen. Hiemink is historisch onderzoeker en krijgt vaker zomaar dit soort bijzondere spullen toegeschoven van Assenaren.



Goud in handen

Dus toen historicus Michiel Gerding hem opbelde met de vraag: 'Heb je nog wat?', wist Hiemink wel wat hij moest pakken. "Potverdorie", zei Gerding. "Je hebt goud in handen, man."



De prenten zijn afkomstig van Elisabeth Maria de Zaaijer. Zij volgde de tekenacademie in Den Haag en maakte daarna ex-libris prenten om voor in boeken te plakken. Om onbekende reden verhuisde ze tijdens de Tweede Wereldoorlog van Den Haag naar Assen, waar ze in een stadsvilla woonde aan de Beilerstraat.



Illegaal verkocht

In het geheim bleef De Zaaijer ook in Assen werken aan haar prenten. Uit hout gutste ze boodschappen die vervolgens op papier werden gedrukt. Het ging altijd om oranjelievende symbolen en teksten. Zo schreef ze: 'In deze tijd vol groot verdriet, straalt uw geboort prinses Margriet."



De prenten werden illegaal verkocht. Het geld dat dit opleverde ging naar het verzet. "Dus dit was bloedlink", zegt Gerding. Hiemink knikt instemmend. "Er werd ook niet over gesproken, denk ik."



Onderzoek en symposium

Michiel Gerding en Martin Hiemink zijn zo onder de indruk van de prenten dat ze verder onderzoek doen naar kunstenares De Zaaijer. Want wie was zij? Waarom verhuisde ze naar Assen? En zijn er nog meer prenten in de omloop die deze mannen niet in hun bezit hebben?



Morgen zijn de prenten in het groot te bewonderen in De Nieuwe Kolk in Assen. Daar wordt een symposium georganiseerd over verzetsstrijders in Assen en Drenthe.