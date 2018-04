VAM-berg tijdelijk dicht door werkzaamheden

WIJSTER - De VAM-berg in Wijster gaat tijdelijk dicht. Er wordt vandaag begonnen met voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het fietsparkoers op het hoogste punt van Drenthe. Ook informatiecentrum De Blinkerd sluit tijdelijk om die reden.

De plek in Wijster moet straks het fietswalhalla van Nederland worden. Het plan is dat er in de zomer gefietst kan worden.Op de berg wordt onder meer zand aangebracht als ondergrond voor de fietspaden. Om dit werk uit te voeren, rijden over een groot gedeelte van de berg kranen en vrachtauto’s. "Om de veiligheid van bezoekers en werklieden maximaal te waarborgen, hebben Attero en provincie Drenthe besloten de drie toegangen tot de VAM-berg en De Blinkerd te sluiten", laat de provincie weten.De aanleg van het fietsparkoers wordt gecombineerd met de werkzaamheden voor het Dak vanDrenthe. Het Dak van Drenthe, dat zijn naam te danken heeft aan de hoogte van 63 meter boven NAP, moet het openbare en recreatieve deel van de VAM-berg afscheiden van het gedeelte waar nog tot 2033 afval gestort wordt.De sluiting van de 'berg' gaat naar verwachting enkele maanden duren. De definitieve afdichting en afwerking van dit werk neemt daarna nog enkele jaren in beslag.