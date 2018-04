Werkstraf voor betasten meisjes in Asser zwembad

ASSEN - Een 35-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot negentig uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijke celstraf voor ontucht. Hij betastte op 25 maart vorig jaar drie meisjes van 10 en 11 jaar in de stroomversnelling van zwembad De Bonte Wever in Assen.

De man raakte de buik, billen en benen van de meisjes aan. Bij eentje zat hij ook aan de borsten en bij en ander trok hij het bikinibroekje naar beneden.Toen de drie tijdens een feestje van een vriendinnetje de stroomversnelling van het zwemparadijs inzwommen, konden ze niet om de man heen: hij blokkeerde de doorgang.De geschrokken meisjes vertelden even later de moeder van hun jarige vriendinnetje wat hen was overkomen en die waarschuwde het zwembadpersoneel. De Hilversummer, die opvallend genoeg geen badhanddoek, tas of zwembroek bij zich had, werd door de politie het zwembad uitgezet.Tegen de agenten die hem meenamen, zei hij dat hij alleen maar met de meisjes wilde spelen en geen kwaad in de zin had.Dat herhaalde de man toen hij anderhalve maand later werd aangehouden en officieel werd verhoord. Hij vertelde dat hij de tieners per ongeluk had aangeraakt. De rechtbank in Assen gelooft dat niet en oordeelde dat de handelingen een ‘ongewenste en onoorbare seksuele lading’ hadden.De Hilversummer werd in 2011 ook verdacht van een pedoseksueel misdrijf, maar is toen vrijgesproken. Tijdens de rechtszaak over de ontucht in het Asser zwembad - twee weken geleden - kwam de man niet opdagen.