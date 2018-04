Gedeputeerde Jumelet over WK Wielrennen: 'Als ik ervoor ga, ga ik ervoor'

ASSEN - "Het brengt altijd iets." Met die woorden brengt gedeputeerde Henk Jumelet het nieuws dat de Staten serieus gaan onderzoeken of de wereldkampioenschappen wielrennen al in 2020 in Drenthe en Groningen gehouden kan worden.

De ambitie was eerst om het WK wielrennen in 2023 naar Drenthe te halen. De organisatie van het WK, wielerkoepel UCI, heeft drie weken geleden de vraag neergelegd het al in 2020 te realiseren, nadat Italië zich terugtrok."Dat kwam als een verrassing", aldus Jumelet. "We weten niet of er draagvlak is en of de risico's te groot zijn. Maar we hebben als Provincie het Bike Region Label gekregen, waarbij we Drenthe als fietsprovincie profileren. Dus willen we nu serieus onderzoeken of we het WK drie jaar eerder kunnen organiseren. Dit evenement kan juist helpen dat beeld in de rest van de wereld te versterken."De provincie Drenthe stelt een subsidiebedrag van vijf miljoen euro ter beschikking. Hetzelfde doet Groningen. De rest van het geld moet van het Ministerie van Volksgezondheid, Werkgelegenheid en Sport komen. Ook het bedrijfsleven zal erbij betrokken worden.Jumelet haalt de Spaanse wielerronde, de Vuelta aan: "Als je ziet hoe in 2009 de start van de Vuelta leefde onder alle bewoners, dan zal dit WK in 2020 net zo'n volksfeest worden."Maar de deadline is kort. "Eerst moeten we de gemeenten en het bedrijfsleven af. Daar moet draagvlak zijn. Financieel, maar ze moeten ook het enthousiasme delen. We moeten er gezamenlijk voor gaan staan."Op de vraag of het evenement belangrijk genoeg is om ook verliesgevend te kunnen zijn, zegt Jumelet: "We zullen samen met het organisatiecomité kijken hoe we de financiën in de klauwen houden."In mei wordt het verder besproken in het college, in juni met de Staten. "Als het een positief signaal is zullen we dat het UCI laten weten. En dan moet het nog officieel toegewezen worden.""Als ik er voor ga, ga ik ervoor. Ik hoop van harte dat we het met elkaar voor elkaar krijgen en dat we net zoals in 2009 een prachtig wielerfeest krijgen", besluit Jumelet.