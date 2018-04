Wat gebeurt er nu met al die paasbulten?

BEILEN - In de hele provincie zijn het afgelopen weekend paasbulten in vlammen opgegaan. Maar wat gebeurt er met de overblijfselen van de paasvuren?

Kees Wielink van de gemeente Midden-Drenthe rijdt vandaag door de gemeente om poolshoogte te nemen. "Ik kijk wat er nog van de bult is overgebleven. De komende week vegen de bouwers de laatste resten bijeen."Voordat de de smeulende kooltjes worden afgevoerd naar afvalverwerker Attero, moeten ze eerst afkoelen. "Dit kan wel een week duren, maar het is van belang dat ze niet meer gloeien", vertelt Wielink."Zodra de resten gloeiend in de vrachtwagen worden gegooid, kan er brand ontstaan in de bak. Of er kan brand ontstaan bij Attero", sluit de ambtenaar af.