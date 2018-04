Lagere straf voor jonge plofkraakverdachte die op politie inreed

ASSEN/ROLDE - Een 19-jarige man uit Arnhem die in mei vorig jaar bijna twee agenten aanreed in Rolde en spullen voor een plofkraak in zijn auto had, hoeft niet meer de cel in. Dat bepaalde de rechtbank in Assen vandaag.

De rechtbank veroordeelde de man tot een jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Omdat de man al ruim een half jaar heeft vastgezeten, hoeft hij niet terug naar de gevangenis. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk tegen hem.De straf valt lager uit, omdat de rechtbank op advies van de reclassering het jeugdstrafrecht toepast, vanwege de jonge leeftijd van de man. De officier van justitie hield daar bij zijn eis juist geen rekening mee, omdat hij vond dat er sprake was van zware criminaliteit.De politie zag de man op de A28 bij Zwolle rijden in een gestolen BMW. Agenten wilden hem aanhouden toen hij later die nacht bij Rolde ging tanken. Toen een van de agenten de man aansprak, terwijl hij naast de auto stond, gaf de man een dot gas waardoor de auto achteruit schoot, tegen de politieauto die daar stond. De agent kon net op tijd wegspringen. Zijn collega dook snel de politieauto in.De Arnhemmer zei dat hij in zijn paniek de auto per ongeluk in de achteruit zette. De BMW was een automaat en dat was hij niet gewend. Hij ging er daarna met hoge snelheid vandoor, ondanks dat de agenten in totaal acht keer op zijn auto schoten.Bij Appingedam verloor hij de macht over het stuur. Toen hij daar alsnog werd aangehouden, bleek zijn kofferbak vol te liggen met spullen voor een plofkraak, zoals gasflessen en een ontstekingsmechanisme. Duidelijk is volgens de rechtbank dat de man heeft meegeholpen met de voorbereiding hiervan, ook al zei hij zelf dat hij de spullen in opdracht van een ander vervoerde en niet wist wat er zou gaan gebeuren.Hoewel de Arnhemmer aanvankelijk werd verdacht voor poging tot doodslag op de agenten, vond de rechtbank dat niet bewezen. De agenten liepen niet het risico dat ze de aanrijding niet zouden overleven, stelde de rechtbank. Wel op ernstig letsel. Daarom is sprake van poging tot zware mishandeling.De man had geldgebrek en zou tweeduizend euro krijgen van de criminelen die de plofkraak die nacht wilden gaan plegen. Uiteindelijk kost de zaak hem geld, want hij moet beide agenten vijfhonderd euro schadevergoeding betalen.