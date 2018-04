Deel dit artikel:











Boswachter Jaap Appelo krijgt eigen brug Jaap Appelo op 'zijn' brug (foto: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

VEENHUIZEN - Jaap Appelo uit Veenhuizen is al bijna veertig jaar boswachter. Hij verzorgde gedurende die tijd het bos bij zijn dorp. Volgend jaar stopt hij daarmee. Daarom heeft Staatsbosbeheer een bijzonder cadeau: de Jaap Appelo-brug.

Langs het Veenhuizerkanaal is een aantal bruggen gerenoveerd, waarvan eentje in de stijl van de bruggen in het bos. Boswachter Albert Broekman vroeg op zijn blog welke naam de laatste brug moest krijgen.



'Passend'

"Toevallig is hij onze collega, maar voor Jaap kwamen er een heleboel reacties binnen", vertelt Broekman. "We vinden het niet meer dan passend dat zijn naam op de brug komt. Hij heeft hier bijna veertig jaar met hart en ziel gewerkt. Wat ons betreft niet meer dan logisch."



Zelf is Appelo overrompeld. Hij vindt het fantastisch. "Ik had het nooit verwacht. Toen de brug geplaatst was, ben ik er weleens geweest. Maar m'n collega's hebben niks verklapt."



De bescheiden boswachter kan het niet geloven. "Al die jaren gingen eigenlijk vanzelf. Ik werkte bij een goede organisatie, heb leuke collega's gehad en had het er naar m'n zin. Ik had het niet willen missen."