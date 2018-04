Oud-directeur DNK binnen jaar weg als directeur Zwolse theaters

ZWOLLE - Nog geen jaar na zijn aanstelling, legt Hilko Folkeringa zijn functie van directeur van de Zwolse theaters neer. Beide partijen zijn tot de conclusie gekomen dat er sprake is van een mismatch. Folkeringa was tot oktober vorig jaar directeur van De Nieuwe Kolk (DNK) in Assen.

"De Zwolse theaters zijn een prachtige culturele instelling waar Zwolle en Overijssel trots op kunnen zijn", aldus Folkeringa. "Een instituut dat lokaal geworteld is, een sterke regionale functie heeft en steeds meer van nationale betekenis wordt. Een koers die de laatste jaren met succes is ingezet en een vervolg dient te krijgen."Volgens Folkeringa vraagt dat om een bepaald type bestuurder, een ander type dan hij is, schrijft RTV Oost . "Dan kun je in het belang van de organisatie maar één ding doen: ruimte maken voor een bestuurder die wel past."De voorzitter van de Raad van Toezicht, Thecla Bodewes, vindt het een moedig besluit. "We zijn vol overtuiging met elkaar in zee gegaan. Hilko Folkeringa is een goede directeur met een stevige en succesvolle staat van dienst. Toch is dat niet altijd de garantie voor een goede match, blijkt tot onze teleurstelling."