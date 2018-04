Deel dit artikel:











Tbs met dwangverpleging voor agressieve treinreiziger uit Assen Een man die een conducteur mishandelde heeft vandaag celstraf en tbs met dwangverpleging gekregen (foto: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel)

LEEUWARDEN/ASSEN - De 30-jarige man uit Assen die eind 2016 in de trein van Sneek naar Leeuwarden een conducteur een gebroken neus bezorgde, is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot drie maanden cel en tbs met dwangverpleging.





De rechtbank bepaalde dat de man een schadevergoeding van ruim tweeduizend euro aan de conducteur moet betalen. De rechtbank kwam tot deze beslissing, omdat een gedwongen behandeling volgens gedragsdeskundigen de enige manier is om te voorkomen dat de Assenaar weer de fout in zal gaan.De man kampt met verschillende chronische psychiatrische stoornissen, waaronder schizofrenie. Hij is zwakbegaafd en verslaafd aan cannabis. De man gebruikt al vanaf zijn twaalfde drugs en leidt een zwervend bestaan.De Assenaar heeft volgens de deskundigen geen enkel ziektebesef of inzicht in wat hem mankeert. Hij denkt zelf dat hij ADHD heeft en een agressieprobleem. Vanwege de stoornissen is hij verminderd toerekeningsvatbaar.Hij kon tijdens de reis van Sneek naar Leeuwarden geen vervoersbewijs tonen, toen de conducteur daar om vroeg. De Assenaar vloog de conducteur aan en sloeg hem een gebroken neus. Omstanders trokken de agressieve treinreiziger weg.De rechtbank bepaalde dat de man een schadevergoeding van ruim tweeduizend euro aan de conducteur moet betalen.