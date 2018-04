Omwonenden overdonderd door plannen verdubbeling spoor Emmen-Zuid

EMMEN - De bewoners van de wijk de Rietlanden wisten niet wat ze overkwam toen de plannen in 2014 bekend werden over een spoorverdubbeling bij NS-station Emmen-Zuid. Ze lieten het er niet bij zitten en vandaag stonden ze bij de Raad van State in Den Haag om de uitbreiding van één naar twee sporen tegen te houden.

De bewoners vinden het bestemmingsplan van de gemeente onacceptabel . Het nieuwe spoor komt tussen hun woningen en de bestaande spoorlijn te liggen, in plaats van aan de andere kant van het bestaande spoor. De afstand tussen de gevels en de treinen wordt zo’n twintig meter."Dertien gezinnen gaan ernstig last krijgen van geluid en trillingen omdat het dichterbij komt", laten bewoners weten. "Op zijn minst willen zij dat het nieuwe spoor verder van hun woningen komt te liggen. Volgens hen is ook altijd de noordkant van het bestaande spoor in beeld geweest, in plaats van de zuidkant waar het tweede spoor nu dreigt te komen."De gemeente Emmen stelt dat een brede strook is aangewezen voor spoorwegdoeleinden. Dat kunnen elektriciteitskasten zijn, maar ook een spoorlijn. Het tweede spoor past precies in de strook tussen de woningen en het bestaande spoor. De Raad van State die het hele dossier heeft onderzocht, concludeerde vandaag meteen al dat Emmen vooral heeft gekeken naar de goedkoopste variant.Vaststaat dat vier woningen teveel trillingen gaan krijgen. Het kost 47.000 euro per woning om de norm voor trillingen te halen. De gemeente wil dat geld niet uitgeven. De trillingen zijn niet merkbaar voor de bewoners, aldus het gemeentebestuur.De Raad van State beslist over enkele weken over het bestemmingsplan.