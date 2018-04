Taxibedrijf mag personeelslid met sympathie voor PVV niet ontslaan

ASSEN - Vervoersmaatschappij Noord-Nederland (VMNN), met het hoofdkantoor in Assen, probeerde vanmiddag in de rechtbank de arbeidsovereenkomst met een personeelslid te ontbinden. De vrouw heeft sympathie voor de PVV en dat zou haar werkgever schade berokkenen. De rechter haalde een streep door het ontslag.

De rechter sprak na het horen van beide partijen van een 'rare zaak'. De vrouw had namelijk een buitenechtelijke relatie met een voormalig Statenlid van de PVV, terwijl ze getrouwd is met de directeur van het bedrijf waar ze werkt.Advocaat Marco Kalmijn van VMNN stelt dat die combinatie niet goed is voor het bedrijf. "Mevrouw en de directeur gingen samen naar bijeenkomsten, waren samen het gezicht van het bedrijf. Hoge bomen vangen veel wind. De vrouw had zich moeten realiseren dat het uitdragen van haar politieke voorkeur zou afstralen op haar werk."VMNN zou al werk mis zijn gelopen door de beeldvorming. Toen Jan Dorenbos van VMNN ook nog bezoek kreeg van toenmalig PVV-Statenlid Harry Bronts, waar de vrouw een relatie mee had, was er voor hem maar één conclusie: hij wilde als werkgever de vrouw niet langer op zijn loonlijst hebben. "Onze goeie naam is heel belangrijk, we moeten geen negatieve associaties oproepen bij de politiek."Volgens het personeelslid heeft Bronts bij dat bezoek het bedrijf bang gemaakt voor de gevolgen als zij bij het bedrijf zou blijven werken. "En bij aanbestedingen spelen ook subjectieve elementen", zei de advocaat van het vervoersbedrijf. Dorenbos: "Bronts heeft mij niet bang gemaakt, maar zei wel: de politiek kijkt mee bij aanbestedingen. Wat hij daar precies mee bedoelde, weet ik ook niet."Advocaat Alex Welvering van de vrouw had maar een kort betoog nodig. "Haar functioneren is prima, er zijn geen klachten over haar en ze heeft haar politieke voorkeur nooit in haar professionele omgeving geuit. De werkgever heeft daar ook geen enkel bewijs voor. Bovendien, de PVV zit toch redelijk prominent in de Tweede Kamer. Het zou vreemd zijn dat je wordt ontslagen als je sympathie hebt voor die partij."Na het horen van de strijdende partijen gaf de rechter al aan dat hij er naar neigde om in het voordeel van de vrouw te beslissen, maar hij gaf de partijen nog de optie om in gesprek te gaan. Dorenbos gaf aan daar niets in te zien. "Ik heb er geen vertrouwen meer in."De rechter besliste vervolgens dat de vrouw niet ontslagen mag worden. "U bent kennelijk bang geworden na het bezoek van Bronts. U had in die richting actie moeten ondernemen, niet richting uw personeelslid."De relatie tussen de vrouw en Bronts, die is gestopt als Statenlid, is inmiddels voorbij. Ze beschuldigen elkaar nu over en weer van laster en smaad.Dorenbos is zwaar teleurgesteld over de uitspraak, maar weet nog niet of hij in hoger beroep gaat.