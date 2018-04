Stichting Houtrookvrij: Regionaal feestje zorgt voor landelijke overlast

ASSEN - De toekomst van paasvuren is ongewis, want ook dit jaar zijn er landelijk weer honderden klachten over de eeuwenoude traditie binnengekomen. Veel mensen zijn de extra uitstoot van fijnstof en rook beu.

Stichting Houtrookvrij begrijpt de commotie wel. "Veel mensen klagen over luchtwegproblemen als er paasvuren aan de gang zijn, zegt woordvoerder Derks. "Zij hebben dan last van een prikkelende keel of moeten hoesten. Longpatiënten moeten vaak extra medicatie innemen om benauwdheid tegen te gaan."Volgens Derks komt de bewustwording van de problemen rond paasvuren langzaam op gang. De belangenorganisatie maakt zich sterk voor mensen die hinder ondervinden van houtrook. "Denk bijvoorbeeld aan rook uit houtkachels. Veel mensen hebben daar last van. Er is geen wetgeving die mensen beschermt en zij staan machteloos."Derks begrijpt ook de frustratie van mensen die wel van paasvuren genieten. Maar, zo stelt zij: "Wij zien de vuren als een traditie voor het oosten van het land, maar het leidt nu landelijk tot problemen. Het staat niet meer in verhouding. We vinden daarom dat het tegen het licht gehouden moet worden."Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft aangegeven serieus werk te gaan maken van de paasvuren en de uitstoot van fijnstof te onderzoeken.Onze stelling van vandaag gaat ook over paasvuren. Wij vroegen aan u: Paasvuren horen bij de paastraditie. Ruim 3.200 mensen stemden tot nu toe en 87 procent is het eens met de stelling.