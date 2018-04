Deel dit artikel:











'Huisvesting bij Drentse telers voorbeeld voor Nederland' In Erica hebben buitenlandse werknemers een goed onderkomen (foto: RTV Drenthe / Matthijs Holtrop)

ERICA - Groente- en fruittelers kunnen een voorbeeld nemen aan hun Drentse collega's als het gaat om de huisvesting van Poolse, Roemeense en Bulgaarse werknemers. Dat zeggen de glastuinbouwers in Erica. Verschillende gemeenten buiten de provincie kwamen vandaag met maatregelen om overlast van buitenlandse werknemers tegen te gaan.

Geschreven door Matthijs Holtrop

"We hebben best wel even moeten zoeken naar wat kon", zegt Koos de Vries. Hij runt een komkommerbedrijf en zet jaarlijks zo'n 25 miljoen stuks om. In zijn bedrijf werken het hele jaar door tussen de zestig en tachtig mannen en vrouwen, voornamelijk uit Polen.



Sinds een jaar of drie woont het personeel op een steenworp afstand van de kassen in eenvoudige units. De woonruimtes hebben allemaal een slaapkamer, woonkamer met keukengedeelte en badkamer. De werknemers betalen hier ook voor.



Met de gemeente is afgesproken dat ze niet langer dan acht weken worden bewoond. De Vries: "Dus aan het eind van deze periode moeten ze minimaal twee weken weg voordat ze weer bij ons aan de slag mogen."



Niet vanzelfsprekend

De oplossing om woonunits te bouwen klinkt eenvoudig, maar is lang niet vanzelfsprekend. Overlast van Polen of Bulgaren komt buiten de provincie geregeld voor, omdat ze niet goed passen in woonwijken.



Het gebrek aan woonruimte zorgt ervoor dat huizen soms wel door tien man tegelijk worden bewoond. Dat gebeurt niet in Erica. "Wij hebben duidelijke afspraken met de gemeente Emmen, en dit werkt uitstekend voor ons", zegt De Vries.