Duitse proef met stroomhek tegen wolven lijkt een succes

MEPPEN - Duitsland heeft een eigen manier om de oprukkende wolf tegen te gaan: een anderhalve meter hoog stroomhek. En de eerste resultaten van dat experiment lijken uiterst succesvol.

In het Duitse Meppen, net over de grens bij Zwartemeer, is vorig jaar zo'n hek geplaatst. Kosten: 40.000 euro. Ongeveer honderd schapen worden daar beschermd door een zogenoemde 'Elektrozaun', schrijft RTV Oost Op deze afrastering, voorzien van zes stroomdraden rondom het anderhalve hectare grote terrein, staat 10.000 volt. Met deze krachtige stroomstoot wordt nu geprobeerd de wolf buiten de deur te houden. En dat lijkt te lukken: sinds de plaatsing van het hek zijn er geen schapen meer gedood.Net als in Nederland, mogen wolven in Duitsland alleen worden afgeschoten als ze een dreiging vormen voor mensen. Volgens de Duitse Naturschutzverein is de wolf dankzij de beschermde status "een duur dier" en moeten ook Nederlands schapenhouders gaan nadenken over passende (stroom)maatregelen.In Drenthe werden de afgelopen tijd veertien dode schapen gevonden, waaronder in Tiendeveen . Hoofdverdachte is de wolf, maar deskundigen zijn daar lang niet zeker van. In Barger-Compascuum werd vorige maand nog een wolf gespot.Om te voorkomen dat nog meer schapen worden aangevallen, ziet LTO Schapenhouderij maar één optie: de wolf moet worden afgeschoten.