Milieuorganisaties: Nederland heeft een mestprobleem

ASSEN - Nederlandse boeren, onder wie Drentse, willen meer mest over hun land uitrijden dan de Europese regels toestaan. Milieuorganisaties vinden de plannen van de boeren niks.

De organisaties pleiten daarom in Brussel tegen het verruimen van de Nederlandse mestnorm. Morgen stemt de Europese Commissie over het voorstel om voor Nederlandse boeren nog twee jaar een uitzondering te maken.Advocaat Valentijn Wösten spreekt namens de elf milieuorganisaties die aan de bel trekken. "Om het kort te zeggen: we hebben al veertig jaar een mestprobleem in Nederland. Wij hebben het meest veedichte land van Europa, en ver daarbuiten. We hebben een jaarlijkse mestproductie van zeventig miljard kilo mest. De boeren weten van gekkigheid niet waar ze dat laten moeten."Wösten is kritisch over de houding van de Nederlandse regering als het gaat om het mestprobleem. "Het enige wat de overheid kan verzinnen, is het oprekken van de normen, zodat er meer mest op het land kan worden uitgereden. Maar je kunt op je vingers natellen dat zodra je te veel mest op je land uitrijdt, de bodem dat niet prettig vindt. Dat geldt ook voor het grondwater."Volgens de advocaat heeft de Nederlandse regering te weinig aandacht voor schoon grondwater. De organisaties hebben daarom een brandbrief naar Brussel gestuurd."Het is hoog nodig om weerwoord te bieden. Daarom is het morgen aan de Europese Commissie." Krijgen de milieuorganisaties geen gelijk, dan krijgt Nederland nog normverruiming voor twee jaar. "Over twee jaar krijgen we dan weer hetzelfde verhaal, dus dan is dit nog niet het einde van het verhaal”, aldus Wösten.