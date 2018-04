Gersom Klok alleen 'flink stijf' na harde botsing in Maastricht

VOETBAL - Gersom Klok heeft volgens de eerste berichten geen ernstige blessure opgelopen van de botsing gisteren in de laatste minuut van het duel van FC Emmen in Maastricht. De verdediger van FC Emmen meldt zich morgen 'gewoon' op het stadion van de Drentse club.

Toen ik de dokter de foto van Lima liet zien zei hij dat het een wonder was dat ik er zo goed ben afgekomen. Gersom Klok, FC Emmen

"Het gaat naar omstandigheden wel goed", laat Klok iets meer dan 24 uur later weten. Mijn rug en nek zijn wel stijf, maar ik sta op het punt om even een hete bad te nemen om alles soepel te houden."Klok klinkt opgewekt, maar de paniek sloeg gisteren echt even toe toen de verdediger van FC Emmen, kort na het laatste fluitsignaal in Maastricht, eerst ging zitten en daarna ging liggen na een botsing bij een corner. De hoekschop werd door invaller Josimar Lima weggekopt, maar vermoedelijk nam de grote, sterke verdediger Klok mee in zijn ultieme actie om de gelijkmaker te voorkomen."Ik kreeg gisteravond al een berichtje van Josimar", laat Klok weten. "Hij wenste me sterkte en liet weten dat hij best wel een eens de veroorzaker geweest zou kunnen zijn. Nee, ik neem hem niets kwalijk. Hij kopte die bal weg, als een winnaar. Dat heeft hij heel goed gedaan."Klok kan zich de situatie nog goed herinneren. "De corner werd genomen en Schrooijen (speler van MVV, red.) kwam terecht op mijn voet, waardoor ik wat voorover viel. Een fractie van een seconde later werd ik hard geraakt in mijn nek. In eerste instantie was er niets aan de hand. Ik riep nog iets uit blijheid toen ik de scheidsrechter hoorde blazen voor het einde. Maar kort daarna kreeg ik enorm veel hoofdpijn en werd ik niet helemaal lekker. Ik ben gaan zitten en vervolgens ging ik liggen en sloot ik even mijn ogen. Toen ik weer bijkwam zag ik onze verzorger, Jan Haak, zitten en mijn pols controleren en de assistent-scheidsrechter sloeg steeds op mijn gezicht en riep dat ik erbij moest blijven."Klok werd lang behandeld op het veld, maar kon uiteindelijk toch op eigen kracht de kleedkamer bereiken. "Na het douchen ben ik met mijn ouders naar huis gereden en gelukkig ging het daar snel beter. De hoofdpijn zakte weg en ik heb verder ook goed geslapen.""Vanmorgen ben ik naar de huisarts geweest en daar is van alles gecontroleerd en lijkt alles goed te zijn. De dokter vroeg aan me met welke speler ik in botsing was gekomen. Toen ik hem de foto van Lima liet zien zei hij dat het een wonder was dat ik er zo goed ben afgekomen."Klok meldt zich morgen 'gewoon' op de club. Niet om te trainen hoor, maar ik wil me grondig laten checken voordat ik weer iets ga doen. Of ik vrijdagavond alweer mee kan doen? We zullen zien. Ik zal in ieder geval niets forceren met het risico dat ik langer uit de roulatie ben."