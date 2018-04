Deel dit artikel:











Hurry-Up strikt international Tim Remer Tim Remer naast Hurry-Up voorzitter Hendrikus Velzing

HANDBAL - Een topaanwinst voor Hurry-Up. International Tim Remer speelt de komende twee jaar in Zwartemeer.

Remer komt over van Bundesliga-club TuS N-Lübbecke. Na veertien jaar gespeeld te hebben in Duitsland keert de oud-speler van E&O terug naar Nederland.



Emmen

Een aantal maanden geleden kocht Remer een huis in Emmen. Snel kwam de hoekspeler in contact met buurman Manuel Kremer. De kartrekker van het ‘nieuwe’ Hurry-Up wist de international te overtuigen om de handbalclub uit Zwartemeer te tekenen.



Knieblessure

In februari liep Remer een zware knieblessure op. De nieuweling verwacht in oktober inzetbaar te zijn voor Hurry-Up.



Later meer...