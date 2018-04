Politie onderzoekt verdachte verdwijning van man

ASSEN - De politie is dringend op zoek naar een man die sinds gisteren vermist is. Het zou gaan om een verdachte verdwijning.

De vermiste man, Karel Haan (33), kwam oorspronkelijk uit Oude Pekela. Hij heeft momenteel geen vaste woon- of verblijfplaats. De afgelopen dagen verbleef hij in Odoornerveen.Haan zou maandagavond een afspraak in Hoogeveen hebben, maar daar verscheen hij niet. Zijn moeder meldde rond middernacht de vermissing van haar zoon. Sindsdien is de politie bezig met een uitvoerig onderzoek naar de verblijfplaats van de man. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) is opgestart om het onderzoek uit te voeren."Op grond van het eerste onderzoek en op basis van informatie uit de directe omgeving houdt het rechercheteam er rekening mee dat Karel niet uit vrije wil is verdwenen. Er is sinds de melding van zijn vermissing geen contact meer met Karel geweest", meldt de politie . "We houden met alle scenario's rekening."De politie heeft de auto van Haan, een goudkleurige Citroën Xsara, aangetroffen op de Mepperweg tussen Zweeloo en Gees.De politie vraagt mensen die misschien meer informatie hebben te bellen met 0900-8844.